Treenerid, kes tegid Kristian Kullamäest tänase korvpalluri: Eesti koondise liider meenutab oma olulisi juhendajaid

„Kõik kolm täiendasid teineteist omal moel. Sixten Tomingas pani palju rõhku individuaalsetele oskustele, 1-1 mängule, mõttele, et noor mängija peab olema tehniliselt tugev. Erik Mäe oli rohkem niiöelda motivatsiooni-treener: olulised olid meeskonna ühtsus, kambavaim. Taktikal oli rõhk vähem, see-eest rohkem vaheldusrikkal trennil, ka huumoril. Meelis Songe meenutas pigem Varrakut. Temaga hakkasime esimest korda liikumisi tegema, saime aimu, et korvpallis on ka sellised asjad. Mäletan näiteks, kuidas ükskord sain koju tulles vanematele teatada, mis on diamond-asetus.“