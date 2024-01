16-aastane Eesti poiss tegi rallifännidele vajaliku mobiilirakenduse

RallyPini rakenduses on lihtsasti leitav kogu ralliinfo. Rallikatsete kaardid on ülevaatlikult esile toodud koos pealtvaatamise kohtadega ning iga paiga tutvustus sisaldab kirjeldust ja pilte. Ainulaadse navigeerimise funktsiooni abil on võimalik näha, millal ralliautod katsele stardivad ning kasutaja saab navigeerida soovitud sihtkohta vältides rallikatseks suletud teelõike.

„Avalikul testimisel kogume vajalikku tagasisidet rakenduse toimimise ja mugavuse kohta. Testiversioonis on elementaarsed võimalused, kuid tulemas on veel mitmeid huvitavaid lisafunktsioone, mis teevad ralli vaatamise senisest ülevaatlikumaks ja kaasahaaravamaks ning mina usun, et spetsiaalselt pealtvaatajale disainitud rakendus aitab tuua rallidele juurde uusi külastajaid,“ rääkis Planken pressiteate vahendusel.

EBS Gümnaasiumi digitehnoloogia õppesuuna õpilane Planken lisas, et rakenduse loomise idee sündiski vajadusest muuta ralli jälgimine hõlpsamaks. „Toetajate, sõprade ja ka enda pere tagasiside on see, et alati ei jõua nad mind vaatama kohtadesse, kuhu soovisid ja seetõttu pole saadud emotsioon päris see, mida me ühiselt loodame. Soovin raja ääres näha rohkem sõpru ja enda eakaaslasi, nooremat generatsiooni. Et neid kaasata, siis senistest lahendustest kindlasti ei piisa ja peame tulema neile pisut sel pikal teel vastu.“