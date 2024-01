Šmigun-Vähi kunagine rivaal kritiseeris Välbet: me ju teame, et nad on kangelaslikud Venemaa sportlased

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) otsustas eelmise aasta lõpus, et Venemaa ja Valgevene individuaalsportlased saavad Pariisi olümpiamängudel osaleda neutraalsetena. See tähendab, et nad ei tohi kasutada oma riigi sümboleid ja hümni nende auks ei mängita.

Venemaa suusaliidu presidendi ja endise tippsuusataja Jelena Välbe hinnangul ei tohiks tema rahvuskaaslased aga selliste tingimustega nõustuda. „Eks see on igaühe enda otsus, kuid olen kindel, et 99,9% meie sportlastest keeldub olümpial osalemast. Samuti arvan, et neutraalsusdeklaratsiooni allkirjastanud sportlased jäävad rahalise toetuseta. Minu jaoks oleks selline inimene reetur,“ lausus Välbe mullu aprilis MatchTV-le.

Tšepalova on siiski kardinaalselt teistsugusel seisukohal ja leiab, et Välbe sõnavõtt on lausa kohatu.

„See, et murdmaasuusatamise juht ütleb sportlaste toetamise asemel selliseid asju, ei näita suurt võitlusvaimu. Vajame sportlasi, kes meid esindavad. Oleme teie üle uhked, haarake võimalusest!“ vahendab Rootsi väljaanne Dagbladet Tšepalova öeldut.

„Kogu riik mõistab, et tegelikult on neutraalsed sportlased ju ikkagi Venemaa sportlased. Nad on meie kangelased, kelle nimel rõõmustame ja keda toetame. Kõik teavad ju niigi, et meie sportlased nõustuvad ROK-i tingimustega raske südamega,“ lisas suusataja, kes 2010. aasta Vancouveri olümpia eel jäi dopinguga vahele.

