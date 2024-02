OTSE DELFI TV-s JA BLOGI | Tallinna mitmevõistlus: Hausenberg vajab 6000 punkti kogumiseks jooksus isiklikku rekordit

Hans-Christian Hausenberg (isiklik rekord 6191 p) võistleb Glasgow’ sise MM-i pileti nimel. Ta peab tegema võimalikult hea tulemuse ja lootma, et püsib sellega käimasoleva sisehooaja edetabelis viie parema seas. Ametliku tabeli kohaselt on hetkel viiendal kohal tšehh Ondrej Kopecky (6018 p). Lõplik nimekiri lüüakse lukku 11. veebruaril ehk pühapäeval veel midagi lõplikult ei selgu.

Kaugushüpe: Hausenberg sai kaugushüppes kirja 7.66 (isiklik rekord 7.96). Tartlasel on koos 1897 silma, ta kaotab isiklikule rekordgraafikule 86 punktiga. Ka Tšernjavski andis punkte ära, tema laeks jäi 6.98 (rekordvõistlusel 7.26). Tema kaotab oma rekordgraafikule 60 silmaga. Skotheim püstitas aga uue isikliku rekordi 7.83. Oma graafikut edestab ta 67 punktiga ehk norralane liigub 6390 punkti tempos.

Kuulitõuge: Hausenberg tõukas 14.02 meetrit, mis on tema parim tulemus seitsmevõistluse raames. Ta kaotab isikliku rekordi graafikule (6191 p) 61 silmaga ehk liigub enam kui 6100 punkti tempos. Tšernjavski tõukas kuuli 14.63 meetrit. Tema kaotab oma rekordile (5910 p) 51 silmaga. Võistluste virtuaalne liider Skotheim sai kuulitõukes kirja 13.95 meetrit. Tema liigub 6380 silma suunas.

Kõrgushüppega kerkis liidriks norralane Skotheim (3504 p), kes liigub ülekaaluka eduga võidu suunas. Skotheim kaotab oma rekordvõistlusele 37 punktiga ehk liigub 6290 silma suunas. Teiseks langenud Hausenbergil on kolme alaga koos 3403 silma. Ta kaotab rekordgraafikule 107 punktiga ehk liigub 6080 punkti suunas. Ka virtuaalselt on eestlane kindlalt teisel kohal, ülejäänud konkurendid liiguvad 6000 punkti tempos. Hausenbergile järgnevad Edgaras Benkunskas (3314 p), Vilem Strasky (3300 p), Nico Beckers (3239 p) ja Marcel Meyer (3228 p). Tšernjavski on kümnes (3104 p). Ta kaotab oma isiklikule tippmargile (5910 p) 148 silmaga.