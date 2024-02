BLOGI JA FOTOD | Tallinna mitmevõistlus: Hausenbergil jäi 6000 punktist selgelt puudu, sise MM-ile ta ei sõida

Hausenberg, kelle isiklik rekord on 6191 punkti, võistles Glasgow’ sise MM-i pileti nimel. Loodetud vähemalt 6050 punktist jäi tal selgelt puudu. Enim läks punkte kaduma teivashüppes ja 1000 meetri jooksus. Seega esindavad Eestit sise MM-i seitsmevõistluses Karel Tilga ja Johannes Erm, kes said kutse välishooaja tulemuste põhjal.

Seitsmevõistluse kokkuvõte

Kaugushüpe: Hausenberg sai kaugushüppes kirja 7.66 (isiklik rekord 7.96). Tartlasel on koos 1897 silma, ta kaotab isiklikule rekordgraafikule 86 punktiga. Ka Tšernjavski andis punkte ära, tema laeks jäi 6.98 (rekordvõistlusel 7.26). Tema kaotab oma rekordgraafikule 60 silmaga. Skotheim püstitas aga uue isikliku rekordi 7.83. Oma graafikut edestab ta 67 punktiga ehk norralane liigub 6390 punkti tempos.

Kuulitõuge: Hausenberg tõukas 14.02 meetrit, mis on tema parim tulemus seitsmevõistluse raames. Ta kaotab isikliku rekordi graafikule (6191 p) 61 silmaga ehk liigub enam kui 6100 punkti tempos. Tšernjavski tõukas kuuli 14.63 meetrit. Tema kaotab oma rekordile (5910 p) 51 silmaga. Võistluste virtuaalne liider Skotheim sai kuulitõukes kirja 13.95 meetrit. Tema liigub 6380 silma suunas.

60 meetri tõkkejooks: Hausenberg läbis distantsi ajaga 8,15 ja tal on viie alaga koos 4347 punkti. Isikliku rekordi graafikule jääb ta alla 147 punktiga. Aja 8,40 saanud Tšernjavski on rekordigraafikust maas 203 punktiga ja ta liigub 5700 punkti rütmis. Võistluste liider Skotheim läbis tõkkesprindi ajaga 8,11. Tal on koos 4458 punkti ja kaotab rekordgraafikule 52 punktiga.