Leedu korvpalliklubi kuulutas välja pankroti ja lahkus meistriliigast

Leedu korvpalliliiga (LKL) peadirektor Rasa Liuimiene selgitas kolmapäevasel pressikonverentsil, et nemad said Gargždai otsusest teada möödunud neljapäeval. „See oli meile sama suur šokk nagu kõikidele korvpallifännidele,“ rääkis ta. „Teadsime, et nende olukord on keeruline, aga mitte kriitiline.“