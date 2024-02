INTERVJUU | Jalgpallis doktorikraadi omandav peatreener Sarajärvi: Nõmme Unitedi pakkumine oli nii huvitav, et ma lihtsalt pidin selle vastu võtma

Kui keeruline oli Unitedile nõusolekut anda?

Ma õpin endiselt Lissaboni ülikoolis, kus omandan jalgpallitreeneri doktorikraadi, ja veel hiljuti töötasin Gambia rahvusmeeskonnas analüütikuna. Nende kahe põhiprojekti kõrvalt kirjutasin koos Turu Interis töötava sõbra Jussi-Pekka Savolaineniga „Progressão“ raamatut ja teeme podcast’i. Mu plaan oli omandada doktorikraad ja siis minna täiskohaga treeneriks, aga Nõmme Unitedi pakkumine oli nii huvitav, et ma lihtsalt pidin selle vastu võtma. Doktorikraadiks pean kirjutama neli teadusartiklit, millest mul on kaks tehtud. Nüüd on see natuke ootel.