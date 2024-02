OTSE DELFI TV-s | Otepää talverallilt juhib Jeets, kuid kaks paremat mahuvad kümne sekundi sisse

„Seda ma küll oodata ei osanud, et sellise tulemuse välja sõidame. Läksime vaatama, et kuidas esimene katse läheb, sest meie võistluspaus on olnud poolteist aastat. Tegime enne Otepääd ühe testi ja nii palju me selle autoga vahepeal sõitnud olemegi. Ma arvan, et enesetunne on hea, auto on ülihea ja kõik toimis nii hästi, et puhtalt enesetunde pealt sõitsime praegu ning mis kõige olulisem nautisime,“ võttis liider Volver avapäeva kokku.