KUULA | „Tiiaeg“. Keiti Tätte: discgolf on minu jaoks armastus esimesest silmapilgust

Räägime lähemalt, kuidas jõutakse sellisele tasemele ning mis tunne on võistelda ühes aastas 27 PDGA võistlusel. Kas see on ainult lust ja lillepidu või hoopiski keha ja vaimu kurnav? Lisaks räägib Keiti oma kahest viimasest võistlusaastast, mis pole kahjuks ketta lennukaare mõttes olnud kõige edukamad.