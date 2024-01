Keila Coolbet tegi vinge tagasituleku, kuid lõpetas eurohooaja siiski kaotusega

Uudis on täiendamisel.

Peep Pahvi juhendatav Keila on ENBL-is võitnud senisest kuuest mängust kaks. Viimati kaotas klubi eurosarjas kaks nädalat tagasi võõrsil Poola tiimile Zielona Gora lisaajal 91:95. Tänane mäng on neile B-grupis viimaseks.

Newcastle Eaglesi saldoks on kolm võitu ja kaks kaotust. Inglased said viimati Belgia klubist Liege Basket jagu 100:92. Võidu korral hoiavad nad veel elus võimalusi pääseda veerandfinaali.

Põhja-Euroopa korvpalliliigas pääseb veerandfinaali mõlema alagrupi neli paremat. Edasipääs on B-grupis tagatud Rumeenia klubil Voluntari (5-1), ülejäänud kolm edasipääsejat selgitavad omavahel Liege (4-2), Zielona Gora (4-1), Šiauliai (4-1) ja Newcastle (3-2).

„Newcastle on kindlasti üks huvitavamaid vastaseid, keda sel hooajal Keilas näeb,“ rääkis mängu eel Peep Pahv. „Meeskond harrastab puhtalt ameeriklaste korvpalli - kiirelt rünnakule ja terav lahendus või kaugvise. Peame olema valmis nende kiireid rünnakuid pidurdama ja kõvasti lauas võitlema. Oma rünnakul peame säilitama kvaliteeti ja kokkulepitud asjad korralikult ära tegema. See on sellel hooajal meie viimane mäng ENBL-sarjas ning soovime selle võiduga lõpetada.“