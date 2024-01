Eesti freestyle-suusataja sai noorte olümpial viienda koha

Pronksmedali teenis ameeriklanna Kathryn Gray. Nii Gray kui ka võitja Liu on MK-sarjas mahtunud juba kümne parema sekka. Hõbemedali teeninud Chen on alles 14-aastane ehk ta ei ole nooruse tõttu veel MK-sarjas startida saanud.

Meentalo tõdes võistluse järel, et tema tänavuse hooaja edasine kalender on praeguse seisuga lahtine. Rennisõidus on kavas veel kaks MK-etappi. Mõlemad toimuvad Kanadas Calgarys, kus sõidetakse 15.-17. veebruarini.