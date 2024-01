Kurioosum: Venemaa jäi Pekingi olümpia kuldmedalist ilma, aga Kanada uisuliit plaanib otsuse edasi kaevata

CAS-i neljapäevasest karistusest johtuvalt otsustas Rahvusvaheline uisuliit (ISU) muuhulgas tühistada ka Valijeva tulemused 2022. aasta Pekingi olümpiamängudel ning seega jäi Venemaa oma võistkondlikust kuldmedalist ilma. Medalita idanaabreid siiski ei jäetud, sest kuigi protokollist eemaldati Valijeva teenitud punktid, siis 54 silmast piisas, et pronksised autasud teenida.

Kanada uisuliidule põhjustas aga ISU värske otsus palju tuska, sest nemad said toona 53 silmaga neljanda koha.

„ISU ei arvestanud oma otsuses reeglistikku 353. punkti, kus on kirjas, et: „Kõik võistlejad, kes olid algselt diskvalifitseeritud võistlejast madalamal kohal, liiguvad vastavalt oma lõplikule tulemusele kõrgemale kohale. Kanada uisuliit ei nõustu sugugi ISU seisukohaga ja kaalub kõiki edasikaebamise võimalusi,“ teatas Kanada uisuliit, et ei kavatse asja sinnapaika jätta.