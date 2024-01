Lepistu sõlmis Levadiaga uue lepingu, kuid enne hooaja lõppu teda väljakul ei näe

„Kindlasti näitab lepingu pikendus klubi usaldust minu vastu, mis tekitab ka hea tunde, et olen klubile ja meeskonnale oluline mängija ka juhul, kui neid hetkel parajasti platsil aidata ei saa,“ sõnas Lepistu Levadia kodulehel.

„Esmane eesmärk on ikka põlv terveks ravida ja siis tulla tagasi füüsiliselt tugevamana ja võimsamana. Tahan aasta teises pooles aidata Levadiale tiitel tuua ja seda siis juba platsi peal. Raske on öelda, millal ma saan jälle mängida – sellise vigastuse puhul on prognoos 7-9 kuud pausi. Enda peas sihin perioodi juuli-september. Aga eks kõik sõltub ikkagi sellest, kuidas taastusravi edeneb ja millal arst rohelise tule annab,“ lisas ta.