Murdmaasuusataja Gerda Kivil tõi Eestile koha esikümnes: olen väga rahul, siit on hea edasi minna

Kivil, kes päev varem sai vabatehnikasprindis 13. koha, on oma olümpiastartidega väga rahul. „Ma olen koha mõttes väga rahul, pingutus oleks võinud paremini välja tulla. Ma ei osanud oodata, kuidas Gangwonis on tase võrreldes muu maailmaga. On tähtis, et sain esimese kogemuse kätte nii suurel võistlusel. Siit on hea edasi minna,“ ütles 16-aastane Kivil.