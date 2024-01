Varlõginale Bulgaaria karikahõbe, Saar ja Uuskari särasid Argentinas ja Bulgaarias

Pikk mängupaus lõppes Bulgaaria meeste meistriliigas, kus läksid kohe omavahel vastamisi Markkus Keel ja Markus Uuskari. Tulemusega 3:0 (25:21, 25:14, 25:20) jäi peale Keele koduklubiks olev Cherno More. Keele arvele jäi lisaks mängu juhtimisele ka 3 punkti (+0), Uuskari panustas Dobrudzha 07 meeskonna parimana 16 silma (+9). Seejärel pidi Cherno More tunnistama Beroe 3:0 (25:20, 25:22, 25:22) paremust, Keelelt lisaks oma põhitööle ka 1 punkt (+0). Uuskari tööandja kaotas teises mängus 0:3 (20:25, 16:25, 23:25) Deya Sportile, Uuskarilt oma meeskonna parimana 18 punkti (+6). Tabelis asub Cherno More 15 silmaga kaheksas ja Dobrudzha 11 silmaga eelviimane.