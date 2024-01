Käsipalli meistriliiga läheneb kulminatsioonile. Kas HC Tallinn jääb võiduta?

Mistral jääb pärast seda nädalat veel meistriliiga põhiturniiril pidada viis kohtumist. Kui Harjumaa mehed soovivad veel kahele parimale järgi jõuda, on see nädal kindlasti vaja Põlvast punktidega naasta. Samad meeskonnad kohtusid kümme päeva tagasi ning siis jäid peale lõuna-eestlased. Ka teistes omavahelistes matšides ei ole Mistra selle nädala vastaseid sel hooajal alistada suutnud.

„Me peame parandama väravavahi ja kaitse koostööd. Lasime vastastel lihtsaid väravaid saada. Tuleb kaitses natukene juurde panna ning enda võimalused ära realiseerida, siis on kõik võimalik. Mida rohkem punkte suudame kogude, seda uhkem,“ ütles Mistra väravavaht Armis Priskus videointervjuus.

HC Tallinn üritab kodus esimest võitu teenida

Pealinlased ei ole suutnud kahe hooaja peale kokku kolmekümne kolmes järjestikuses kohtumises meistriliigas võitu võtta ning see nädal üritatakse taas seda seeriat lõpetada. Kuigi HC Kehra positsioon on tabelis suhteliselt kindlalt neljas, siis seda kindlasti vastastele kergelt ei anta. Oma ainsa viigipunkti sel hooajal teeenis HC Tallinn just Horizoni meeste vastu, teine omavaheline mäng lõppes vastaste kindla ülekaaluga.

„Eesootavale kohtumisele läheme vastu natukene muutunud koosseisuga. Kuna noortel jäid nädalavahetusel mängud ära, siis vähemalt nende jalad peaksid nüüd värsked olema. Ootame kõik nendelt tavaliselt suuremat panust. Kui eelnevas omavahelises kohtumises jäime esimesel poolajal jalgadest uimaseks ning vastased karistasid selle ära, siis seekord peame agressiivsemad olema,“ kommenteeris HC Tallinna mängumees Kert Liinat.

Viljandi üritab Tapa vastu taas reele saada

Möödunud laupäeval Mistralt šokeerivalt suure, 15-väravalise, kaotuse saanud viljandlased üritavad sel nädalal kindlasti tõestada, et tegemist oli vaid üksiku erandiga ning tahavad Tapa vastu taas heade tulemuste juurde naasta. Meeskondade omavahelised mängud on sel hooajal kaldunud mulkide kasuks, kui karikavõitjad on võitnud keskmiselt 14 tabamusega.