VIDEO | Jäärajasari algas keerulise võistlusega Korijärvel, naistest võidutses 15-aastane Grete Mia Koha

Naisteklassi võitis 15-aastane Grete Mia Koha, kellele oli see esimene kogemus sõita kohati üleujutatud jääl. „Pärast prooviringi oli mulje pigem kahtlane. Tavaliselt olen sõitnud ikka puhtal jääl, siin oli päris palju vett peal,“ rääkis Koha. „Edu tõigi see, et proovisin vältida lompe ja sõita puhtal jääl.“

Noorteklassi parim Mattias Aivo Karik mainis samuti, et sõiduolud oli keerulised, kuid sellest hoolimata saavutas ta juba esimeses voorus võidu. „Teise vooru läksin enesekindlalt. Teadsin, et kui see õnnestub võita, siis on ka etapivõit käes. Sõit läks puhtalt, olud olid paremad kui esimeses voorus,“ lausus 17-aastane Karik.