VAATA JA KUULA | „Mehed ei nuta“: mida näitas Monte Carlo ralli Ott Tänaku tiitlivõimaluste kohta? Kas Keila korvpallifännid on läinud ülekäte?

- Mida näitas Monte Carlo ralli eelseisva hooaja jõudude vahekordade ja Ott Tänaku tiitlivõimaluste kohta? Kas Thierry Neuville tõestas, et hoopis tema on tiitlinõudleja number üks? Kas kisa uue punktisüsteemi üle oli asjatu - midagi ju katki ei läinud, aga natuke põnevust tuli tegelikult juurde?

- Urmas Sõõrumaa rääkis intervjuus Eesti Ekspressile, et ootab, et Eesti Olümpiakomitee presidendikandidaadid juba pea liiva alt välja pistaks ja endast märku annaks. Kes need võiks olla?