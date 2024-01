Eesti vabavõitlus pulbitseb taas! Miks taastatakse RAJU ja kas profileib ka võitleja kõhtu täidab?

Jaanuari algul rõõmustas Eesti võitlusspordirahvast uudis kunagise populaarse vabavõitlussarja MMA RAJU naasmisest. Nagu nimigi „RAJU 15 – RELOADED“ ütleb, saab tegu olema selle sarja 15. osavõistlusega. Viimane RAJU jääb aastasse 2014, kui A. Le Coqi spordihallis (ka tänavuse ürituse võõrustaja) – astusid peamatšis ringi Alik Tseiko ja poolakas Bartosz Fabinski. Tuntuimatest Eesti võitlejatest tegid tol õhtul etteaste ka Henri Hiiemäe ja Alar Hutrov. Ajaloo esimene RAJU toimus 2009. aasta veebruaris Tartu ülikooli spordihoones. Üritusi on peetud ka Tallinnas Kalevi spordihallis ja Saku Suurhallis (tänane Unibet Arena).

RAJU comeback-üritus on suuresti üles ehitatud nelja Eesti võitleja peale, kes hiljuti on profiteekonna ette võtnud või plaanivad just läbi RAJU amatöör-MMA-st profimaailma üle tulla: Kristjan Tõniste, Maikel Astur, Raigo Kutsar ja Madis Mäeste.