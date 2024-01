USA ärimeest süüdistatakse seksuaalses väärkohtlemises ja inimkaubanduses

Süüdistuse taga on WWE endine töötaja Janel Grant, kes väidab, et McMahon lubas talle 2019. aastal tööd, kui too spordiala staaride ja ka temaga vahekorras on. Granti sõnul oli ta sunnitud pakkumise vastu võtma, kuna tema elu polnud tol hetkel just parimal järjel.