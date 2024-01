Kristin Tattar sõlmis Porsche Eestiga koostöölepingu: soovime muuta Eesti spordimaastikku nähtavamaks kogu maailmas

„Ilmselgelt on sport mulle südamelähedane ja sarnaselt Porschele ka osa minu DNAst, mistõttu on see autobränd mind paelunud juba pikemat aega,“ lausus Tattar. „Porsche tänavaautosid testitakse alati ringrajal ekstreemsetes tingimustes, et ka igapäevasõit sujuks täpselt, sportlikult ja ohutult. Sama ka minuga – treeningutel raske töö, et võistlustel oleksin täpne ja tulemuslik. Porsche on bränd neile, kes järgivad oma unistusi. See mõte resoneerub minuga väga hästi: luua midagi uut ja käia oma rada – mina discgolfi maailmas ja Porsche autospordi maailmas,“ rääkis Tattar.