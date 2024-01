Viimsi korvpallifännid astusid Pärnuga ühte paati: verbaalne terror vältas Keila saalis terve mängu

Viimsi fännid nõustuvad Pärnu fännidega: „Oleme ühel meelel, et Keila saalis toimuv on lihtsalt õudne ja kõikide viisakalt käituvate korvpallisõprade suhtes terroriseeriv. Kuna selline õhkkond valitses juba mullu, siis leiame, et siinkohal peaks reageerima juba Keila Coolbet klubi juhtkond ning selgitama sellele seltskonnale, kuidas austada võrdselt nii omasid kui külalisi. Soovitame antud noormeestel oma energia panustada näiteks pasunapuhumisse või trummilöömisesse, mis on meeldiv ja atraktiivne osa fännikultuurist. Selline tegevus aitaks luua saalis erilise atmosfääri ning mängule tahaksid tulla kõik tsiviliseeritult käituvad fännid.“