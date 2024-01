Robert Rooba koduklubi treening lõpetati noore väravavahi šokeeriva vigastuse tõttu

Louhivaarale andsid alguses esmaabi jäähokiklubi füsioterapeudid, kuid kindluse mõttes kutsuti hiljem kohale ka kiirabi. Kui esmapilgul nägi toimunu välja karm, siis hiljem teatas klubi, et tõsisemast vigastusest mängija pääses.

„Olukorraga tuldi kenasti toime ning mängija on kõike arvesse võttes heas konditsioonis. Edasiste uuringute tulemused selguvad hiljem,“ kirjutas JYP sotsiaalmeedias.

JYP hoiab Soome liigas 15 meeskonna konkurentsis 13. kohta, kuid play-off´i viiv 10. positsioon on kõigest kolme silma kaugusel. Rooba hooaeg on kulgenud vaevaliselt. 44 mänguga on eestlane kogunud vaid seitse resultatiivsuspunkti.