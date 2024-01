Eesti saalihokikoondis läheb Liepajasse MM-pileti järele

Peatreener Risto Lalli sõnul on vaja tulla meie grupis kahe parema hulka. „Absoluutselt on kõige keerulisem vastane tippmeeskond Soome. Mõni esialgne koondiseliige tuli meil vigastuse tõttu välja vahetada, kuid praeguse koosseisuga näeme ikka väga head võimalust pääseda kahe parema hulka ja kui see on teine koht, siis mängime teise samas kohas mängiva grupi kolmandaga. Võitja pääseb edasi,“ ütles Lall pressiteate vahendusel.