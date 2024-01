TEISIPÄEVAL DELFI TV-s | Rapla tahab endale ja teistele Eesti klubidele kingituse teha

Rapla on Eesti-Läti liiga tabelis 7 võidu ja 14 kaotusega 12. kohal. Pärast seda, kui Brett Nõmm vahetas Rapla peatreeneri kohal välja Arnel Dedici, võideti esimest neljast matšist kolm, aga hiljem on kaotatud kolm mängu järjest. Viimati jäädi eelmisel nädalal võõrsil tulemusega 54:82 alla Kalev/Cramole.

„Turniiritabelit arvestades on meie jaoks tegemist olulise mänguga. Liepaja puhul on tegemist hästi juhendatud ja distsiplineeritud võistkonnaga, kelle mängijate punktid on üsnagi ühtlaselt jaotunud. Nende mänguplaani lõhkumiseks on meil vaja olla füüsiliselt tugevad ning rikkuda nende rünnaku voolavus. Rünnakul peame omakorda olema kannatlikud ning kasutama ära nende võistkonna nõrkused. Sadolini spordihoones pole me veel uue peatreeneri käe all kaotanud ning kodupubliku toel loodame sellega jätkata,“ ütles Rapla abitreener Kustas Põldoja.