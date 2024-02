KUULA | Milline näeb välja kahekesi purjekaga reis ümber maailma?

Veiko ütleb, et tema jaoks sai kõik alguse aastaid tagasi Meremessilt, kui kohtus oma vana tuttavaga ning leppis temaga kokku paadiostu. „Kuu aja pärast oli Bavaria jaht minu oma ja kui purjetamist oli mõnda aega õpitud ning load olid käes, anti mulle võtmed üle ja öeldi, et siit vaata nüüd ise edasi,“ kirjeldab Veiko oma teekonda meresõitjaks saamiseni.

Anneli kui töökaaslase kutsus Veiko mõni aeg hiljem pardale ja merel olemise ilu võlus peagi ka teda. „Mina olen tegelikult Tartus sündinud ja kuigi mereinimeseks polnud ma end kunagi pidanud, siis looduse ilu on mind alati tõmmanud ning juba esimesi kordi purjeka peal nautisin ma täiel rinnal,“ avaldab naine.

Kust aga tuli mõte teha midagi sedavõrd kordumatut nagu ümbermaailmareis? „Kui sa jõuad teatud vanuseni, siis hakkad mõtlema, et mis sa oma eluga siis peale hakkad, tahaks ju midagi toredat endast maha jätta,“ ütleb Anneli. Reisi jooksul kogetut on tema sõnul aga võimatu sõnades edasi anda. „Kõige rohkem võlub seal ikkagi vabadus ja teadmine, et sa oled täiesti üksinda vastu võimast loodust ning hoomamatuid jõude,“ kirjeldab Anneli.