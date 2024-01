TEISIPÄEVAL DELFI TV-s | Kas Kalev/Cramo võiduseeria jätkub ka Pärnu vastu?

Kalev/Cramo on Eesti-Läti liigas 21 võidu ja 1 kaotusega liider. Pärast novembrikuist kaotust Prometeile on võidetud koguni 13 mängu järjest. Kolm viimast kohtumist on sealjuures olnud ühepoolsed: Ventspilsist oldi võõrsil üle 110:88, Rapla Avis Utilitast võideti kodus 82:54 ja laupäeval alistati kodus TalTech/Optibet 81:63.

„Pärnu on hakanud uuel aastanumbril paremini mängima ja peame olema täielikult valmis,“ ütles Kalev/Cramo ääremängija Mihkel Kirves. „Me peame võistkondlikult paremaks minema ja kasutama igat mängu selleks maksimaalselt ära. Meile on iga mäng oluline, et hoida oma positsiooni ja lõpetada põhiturniir liidritena. Tulge saali ja aidake meil see teoks teha.“ Suvel Kalev/Cramoga liitunud Kirves mängis enne seda pikki aastaid just Pärnu ridades.