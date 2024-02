KUULA | Jääpurjetajate elu on kui seiklus, kus lumise talve asemel vajatakse vaid külmakraade

Isa Vaiko, kes on siiani noorim jääpurjetamise Euroopa meistrivõistluste võitja ning kelle esimene Eesti meistrivõistluste medal tuli juba 1979. aastal, läks esimest korda jääle praeguses mõistes üsna hilja. „Näitasin vist umbes üheksa-aastasena esimest korda veepealse purjetamise vastu huvi üles ja kuna isa näol oli selles vallas ka eeskuju olemas, siis nii saigi see valik tehtud,“ meenutab vanem Vooremaa.

Poeg Argo oma esimest katsetust jääl nii täpselt ei mäleta, kuid seda on ta praeguseks õppinud, et jääpurjetaja elu on üks suur seiklus. „Jääpurjetamise spordiala iseloom on selline, et pead kogu aeg olema valmis oma varustusega võistlema minema. Sellest, kuhu ja kas üldse minna, saad sa tihtilugu teada alles päev enne,“ kirjeldab ta ettearvamatut võistlusgraafikut. Lühikese etteteatamisajaga peab olema valmis reisima nii Põhja-Soome, Rootsi kui ka Poola, kus on võimalik jää peal sõitmas käia.