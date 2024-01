Hausenberg püüab Tallinnas MM-piletit, ülejäänud ässad keskenduvad treenimisele

Eesti mitmevõistluse parim mees jääb seekord traditsioonilisest Tallinna võistlusest eri põhjustel eemale. Hoolimata sellest on laupäeval ja pühapäeval põhjust sammud kergejõustikuhalli poole seada, sest kõrgel tasemel atleete osaleb nii meeste kui ka naiste konkurentsis.

Eesti kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi möönis, et mitu kodumaist tipptegijat on puudu, kuid tervikuna on osalejate nimekiri soliidne. Kõigepealt tasub siiski vaadata puudujate poole.