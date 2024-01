Tess Ledeux kordas X-Mängudel Kelly Sildaru rekordit. Vaevu kõndida suutnud Eileen Gu võistles läbi valu

Ledeux võitis Aspenis kaks kuldmedalit ka 2022. aastal. Kokku on prantslanna nüüd kuuekordne X-Mängude võitja ning kokku on tema arvel kümme medalit. Sarnane skoor (kuus kulda ja kokku kümme medalit) on ette näidata ka Kelly Sildarul. Antud näitajatega jagavad Ledeux ja Sildaru nüüd X-Mängude ajaloos kõige edukama naissoost freestyle-suusataja tiitlit.