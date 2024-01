Viimane tants? Depressiooniga maadelnud Hispaania korvpallilegend jõudis Euroliiga klubiga kokkuleppele

Viimased pool aastat vaimse tervise probleemidega maadelnud Rubio tõmbas jaanuari alguses oma pikale NBA-karjäärile joone alla, kuid nüüd on mured peaaegu seljatatud ja hispaanlane valmistub väljakule naasmiseks.

„Tahtsin teada anda, et minu taastumisprotsess on jõudnud viimasesse faasi. Olen sellest juba mitu nädalat mõelnud ning pärast keha ja vaimuga tegelemist olen viimaks valmis, et pall uuesti kätte haarata,“ lausus Rubio sotsiaalmeedias. „Järgmise sammuna uurisin FC Barcelonalt, kas saaksin, ilma kohustusteta ja neid segamata, klubi treeningutega liituda.“