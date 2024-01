Latvala põhjendas Evansi ootamatut tempolangust: tal pole tänavu sellist tuge nagu Hyundai sõitjatel

Evans alustas hooaja esimest MM-etappi maruliselt ning reedese päeva järel edestas ta tiimikaaslast Sebstien Ogier’d 4,5 ja Thierry Neuville’i 16,1 sekundiga.

Seejärel briti hoog kadus ja enne viimast võistluspäeva kaotas ta liider Neuville’ile juba 34,9 sekundiga. Nende vahele mahtus ka Ogier, mis tähendas, et Evansi saagiks jäi kolmas koht.

Tõsi, Evansil lakkas laupäeva teisel katsel hübriidajam töötamast, mistõttu ta andis võrreldes parimatega ära ligi kümme sekundit. Kuid see polnud sugugi peamine põhjus, miks ta liidritest kaugele maha jäi.

„S***,“ võttis Evans DirtFishile antud intervjuus oma nädalavahetuse kokku. „Ma ei tea, kas sõitsin lihtsalt halvasti või mis, aga kui laupäeva pärastlõunal tingimused muutusid, siis ma ei tundnud ennast enam autos sedavõrd enesekindlalt.“

Tiimipealik Latvala saab aga hästi aru, kuhu Evansi kiirus kadus. „Ma arvan, et esimesena startides tundis ta end puhtal teel väga hästi. Pärast seda ei suutnud ta aga mustemal asfaldil autot toimima saada. Ju ta tundis, et ei taha riskida ja tõmbas tagasi. Ja see oli tema otsus,“ selgitas Latvala.

„Ma tean, et ta tahtis tähtsaid punkte kindlustada, sest kui mõelda tunamullusele hooajale, siis ta sõitis Sisteronis teelt välja. See oli tema jaoks keeruline hooaeg ja nüüd ta mõistab, et Rootsi rallile on parem minna punktide ja poodiumikohaga,“ lisas soomlane.

Ning Evansi tempolangus Latvalat muretsema ei pane, sest Neuville’i ja Tänaku alistamiseks tuleb masin ennekõike turvaliselt finišisse tuua.

„Minu arvates peab Evans meistritiitlile mõtlema. Tal ei ole tänavu sellist tuge nagu Hyundai sõitjatel, sest me ei jaga tiimikäsklusi. Meie sõitjad peavad ausalt võitlema,“ tõdes Latvala, et individuaalse tiitli võitmine on Toyota jaoks keerulisem. „Elfyn saab sellest olukorrast aru ning punktide kogumine aitab tal enesekindlust kasvatada.“