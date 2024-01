Eestlase debüüt noorte olümpial päädis ajatrahviga. „Nad olevat talle kolm korda öelnud, et ära mine“

Kivil ja Rajas esinesid kvalifikatsioonis juba edukalt – Kivil sõitis välja seitsmenda aja, Rajas oli eelsõidus 20. „Mõlemad sõitsid oma FISi reitingu üle, mis on väga hea näitaja,“ kiitis treener Asko Saarepuu pressiteate vahendusel.

Oma veerandfinaalis oli Rajas kuni lõpusirgeni mängus sees, kuid lõpetas sõidu neljandana ja jäi õnneliku kaotajana konkurentide sõite ootama. Järgmises veerandfinaalis startinud Kivil oli lõpusirgel samuti heal positsioonil, kuid jäi karmis finišiheitluses ülinapilt alla Saksamaa suusataja Lena Einsiedlerile. Kokkuvõttes sai Kivil 13. koha, Rajas 15. koha. Treener Saarepuu sõnul saab tulemusega rahul olla.

„Gerda veerandfinaalist on tõesti hästi kahju, nad lõpetasid saabas saapasse fotofinišiga. Kuigi jäime nii napilt poolfinaalist välja, oli tüdrukute tänane võistlus väga positiivne,“ hindas Saarepuu.

Meeste vabatehnikasprint lõppes eestlastele õnnetult. Toni Andree Saarepuu oli tugeva FIS punkti järgi kvalifikatsioonis esimene startija. Kui alguses sai ta oma sõiduga rahule jääda, sest ta jõudis finišisse 11. ajaga, siis veerandfinaaliks valmistuma hakates avastas ta protokollist, et talle on kirja pandud hoopiski 48. koht ning 15-sekundiline ajatrahv. Asja mindi žüriiga arutama ning selgus, et Saarepuud otsustati liiga varase stardi eest karistada.

Toni treeneri Asko Saarepuu sõnul pidi 17-aastane suusataja maksma väga kallist kooliraha. „Toni teadis väga täpselt oma stardikellaaega. Enne boksist väljaminekut vaatas ta veel seina pealt aega ja kõik toimis kuni selleni, et starter palus tal 20 sekundit varem valmis olla. Toni läks segadusse, arvas, et ju on midagi muudetud ja läks nõnda 15 sekundit enne oma õiget stardiaega rajale. Käisime žüriiga rääkimas ja võtsime kogu olukorra pulkadeks lahti. Žürii kaitses ennast sellega, et nad olevat talle kolm korda öelnud, et ära mine. Aga tegelikult ütlesid nad seda järgmisele sportlasele, Toni seda ei kuulnud. Žürii ei taganenud oma otsusest, midagi polnud teha,“ nentis treener.