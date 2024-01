Kui palju maksaks kümme minutit Premium liiga mänguaega?

Lisaks neile on aga tipptasemel nii ringrajasõidus kui rallis tohutult näiteid selle kohta, kuidas tipptasemele ei jõuta mitte sportlike, vaid rahaliste eelduste tõttu – eelkõige seepärast, et tegemist ongi ülikallite spordialadega, kus võistkonnad peavad vahel elus püsimiseks paratamatult pragmaatilisi valikuid tegema. Vormel 1 sarjas on ka tänapäeval mitu sõitjat, kes on meeskonda pääsenud just seepärast, et on endaga kaasa toonud rahakaid sponsoreid. Neid sõitjaid, kes on karjääri teinud ainult ja ainult tänu sõiduoskusele, on tipus pigem vähe.