SUURES PILDIS | Timo Anise 10 kaadrit Monte Carlo ralli otsustavatest sündmustest

Anis on litsentseeritud FIA mootorispordi fotograaf, kes on spetsialiseerunud autoralli maailmameistrivõistlustele ja teistele mootorispordialadele. Aastate jooksul on tema objektiiv jäädvustanud erilisi hetki meeskondade, sõitjate, sponsorite, korraldajate, ettevõtete, ajakirjade ja ajalehtede jaoks üle maailma.