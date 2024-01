Pärnu korvpallifännid avalikus kirjas: nõuame, et Keila võtaks midagi ette teisi fänne terroriseeriva seltskonnaga

Reede, 26.01.2024. Keila Tervisekeskuses kohtuvad kohalik Coolbet ja Pärnu Sadam. Pärnust on kohale sõitnud ca 15-20 fänni oma meeskonda toetama. Oleme jõudnud tribüünil kohad sisse võtta, kui samale tribüünile meie selja taha sätib ennast ca kümnest noorukist koosnev Keila fännidest seltskond. Miks arvame, et seltskonnal on süsteemsus ja kindel plaan, on see, et ühe suust kõlab lause „oh, Pärnu fännid on siin, istume siia“. Ja siis hakkab pihta, 40 minutit terrorit. Labaseid märkusi, mõnitamist, füüsilist ähvardamist nii Pärnu fännide, kui meeskonna aadressil. Vabandame juba ette keelekasutust, kuid arvame, et on mõistlik mõningaid neid labasusi tsiteerida, et realistlik pilt juhtunust ette saada: „Ou, Pärnu fännid, te võite need trummipilgad endale p...se lükata“, „Pärnus ongi ju ainult peded“, „Viska mööda kuradi ilalõug (Ivo Van Tammele vabaviskejoonel), „Mine pesema, paks (Pärnu meeskonna managerile)“, „Väljas saate tappa ka, siis teate, et enam Keilasse ei tule“, „Mis sa vahid seal oma lolli näoga (Pärnu fännile, kes julges korraks pilgu mõnitajate suunas pöörata)“. Mõnitamine ja vaimne terror kestis kogu mängu vältel. Lõpuks läks asi ka füüsiliseks, kui noort Pärnu fänni mõnitati tema mütsi pärast ja seejärel müts peast ära löödi. Sündmustest rääkisime ka turvamehe ja õhtujuhiga, kes lubasid olukorraga tegeleda.