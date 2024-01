DELFI VIDEO | Ott Tänak: auto ei ole halb ja on suures pildis vägagi konkurentsis

„Esimene ralli on väga spetsiifiline. Monte pealt on raske järeldusi teha. Auto ei ole aga halb ja on suures pildis vägagi konkurentsis,“ andis Tänak mõista, et kiirus on autol olemas. „Minu tänane ralli jäi kogemuste ja kehva kodutöö taha. Ei olnud algusest peale õiges kohas,“ lisas ta ning tõdes, et asju õigesti tehes on kiirus kindlasti olemas.