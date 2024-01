KUULA | „Pallist pallita“: Z-põlvkonna jalgpallurid panustavad haridusse

Vanessa Grutop, talendikas Eesti naiste jalgpallikoondise ja Meistriliiga mängija, sündinud aastal 2006. Terve senise karjääri Tallinna Kalevis mänginud Grutop jõudis jalgpalli juurde läbi sõbranna kutse, aga jäi spordi juurde tänu toetavatele vanematele. Täna tänab Grutop ka Kalevi naiskonna peatreenerit Kätlin Heina, kes koroonaperioodil tekkinud läbipõlemisohust ta päästis.

Kui räägime sportlikest eesmärkidest ja nende täitmisest, vastab Grutop konkreetselt: „Mul on koguaeg eesmärk trennis maksimum anda ja teistest rohkem teha, et olla parem.“ Teistele omavanustele ambitsioonikatele jalgpalluritele on tema nõuanne, et kui tahta jõuda koondisse, siis tuleb arvestada ohverduste tegemistega. See sõnum kõnetab ilmselt igaüht, kes kunagi oma elus millegi poole sihikindlalt pürginud on.

Me teame, et mistahes spordiala tipptasemel harrastades võib see sõit päevapealt läbi saada. Sportlaskarjääri lõpetavad enneaegselt tihti erinevad vigastused ja selleks karmiks reaalsuseks on tänapäeva sportlased üha enam valmis. „Ei saagi kõike panna jalgpalli peale, peab ka hariduse peale mõtlema. Praegu ka Arte jalgpalliklassis räägitakse, et ei saa mõelda ainult sellele, et ma tahan saada professionaaliks vaid ikka panna haridus esimeseks ja siis jalgpall,“ räägib Grutop.

2023. aasta kevadel Eestis toimunud naiste U17 EM-finaalturniirist jäi noortekoondise üks põhimängija kahjuks eemale ettevalmistuslaagris saadud vigastuse tõttu. Kuidas see teda mõjutas ja milline nägi mängijatele välja ajaloolisele turniirile eelnenud periood? Mis on need paar asja, mida tema tahaks näha juhtumas või muutumas Eesti naiste jalgpallis? Kõik need küsimused saavad saate teises pooles vastatud.

Kui see on sinu esimene kord „Pallist Pallita“ podcasti kuulata, siis tere tulemast ja aitäh, et tulid!

