KUULA | „Kuues käik“. Monte Carlo kokkuvõte: kes olid nädala tegijad ja mis saab Tänaku auto mootorist?

Tänak ise lõpetas ralli neljandal kohal, maadeldes üsna spetsiifilise mootoriprobleemiga. Nädala viimases „Kuuenda käigu“ osas selgitame, mis on ALS ehk anti-lag system, mis Tänakule peavalu valmistas, arutleme, kuivõrd riski piiril sõitis ralli võitja Neuville ning milliseid järeldusi me WRC hooaja avaetapist veel võime teha.

Saatejuhid on Gunnar Leheste ja Roland Poom. Saade on leitav ka Spotifyst, kuid kõige kiiremini saab uued osad kätte Delfi Tasku äpist, mis on alla laetav Google Playst või Apple Store’ist.