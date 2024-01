Barcelona korjas koduliigas võrgust viis palli, peatreener Xavi paneb ameti maha

Ehhki Xavi leping kestab 2025. aastani, siis matši järel teatas Xavi, et nii kaua ta meeskonna eesotsas pole. „30. juunil lahkun ma klubist. See on otsus, mida olen arutanud presidendi ja meeskonnaga. Barca vajab suunamuutust,“ lausus 44-aastane peatreener. „Ma arvan, et see aitab klubi dünaamikal muutuda. Siiski ma usun, et suudame hooaja hästi lõpetada. Kuid ma pean mõtlema klubi heaolule.“