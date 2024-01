Ukraina sportlased koguvad allkirju sõda toetavate venelaste olümpialt kõrvalejätmiseks

Kuigi alade kaupa on venelaste olümpiale jõudmisega lood erinevad, siis mitmed nii-öelda neutraalsed sportlased on saanud litsentsi, mis lubaks neil Pariisis võistelda. Ukrainlased rõhutavad kirjas, et mitmed neist neutraalsetest sportlatest on siiski aktiivselt sõda toetanud. Näiteks taekwondo täht Vladislav Larin on osalenud sõda teotavas progapandavideos ning avalikult on sõjategevust toetanud ka maadlejad Zaurbek Sidakov ja Zaur Uguev. Ning selliseid näiteid on teisigi.