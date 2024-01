Väravavaht Igonen siirdus teise Eesti koondislase klubikaaslaseks

27-aastane Igonen alustas hooaega Bulgaaria kõrgliigaklubis Pazardžiki Hebar, kuid meistrisarja talvepausi ajal käis väravavaht oma oskusi näitamas Botevis. Seal jättis eestlane nii hea mulje, et klubi lõi temaga käed kaheks ja pooleks aastaks. Meeskonna sõnul läbis Igonen edukalt terviseuuringud ning ta võib murule joosta juba pühapäevases sõprusmatšis Taani satsiga Vejle Boldklub.

Lasnamäe Ajaxis jalgpallihariduse saanud ning Infoneti ridades Eesti meistriliiga debüüdi teinud Igonen on kodumaal esindanud ka Florat, piiri taga on ta kuulunud eelnevalt norralaste Lilleströmi ning poolakate Bielsko-Biala Podbeskidziese ridadesse. Hebari väravasuul seis eestlane tänavu 15 matšis, millest viies hoidis ta seljataguse puhtana. Rahvusmeeskonna vormi on Igonen kandnud 14 matšis.