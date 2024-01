OTSE DELFI TV-s | Kes lõpetab kaotuste seeria? Nooruslik Viimsi võõrustab Kalev/Snabbi

Viimsi on viie võiduga tabelis 13. kohal ja Kalev/Snabb kahega 16. ehk viimane. „Esimese mängu Kalev/Snabb vastu võitsime ja loomulikult soovime seda ka teistkordselt teha. Võimalikuks saab see siis, kui oleme agressiivsed ja samas distsiplineeritud nii rünnakul kui kaitses. Ootame samuti oma publiku abi, et võit koju tuua,“ tõdes matši eel Viimsi peatreener Valdo Lips.