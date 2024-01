OTSEBLOGI | Põnevus püsib! Sinner võitis Austraalia lahtiste finaalis Medvedevi vastu kolmanda seti

Sinnerit ootab ees karjääri esimene suure slämmi turniiri finaal. 2021. aasta US Openi võitja Medvedev on Austraalia lahtistel varem finaali jõudnud kahel korral, aga tiitlimatšides on tal tulnud tunnistada Rafael Nadali ja Novak Djokovici paremust.