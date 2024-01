BLOGI JA FOTOD | Milline finaal! Uskumatu tagasituleku teinud Jannik Sinner võitis karjääri esimese suure slämmi turniiri

Tegemist on Jannik Sinneri karjääri esimese suure slämmi tiitliga ja ühtlasi esimese korraga mängida slämmiturniiri finaalis. Daniil Medvedev on nüüdseks mänginud kolmes Austraalia lahtiste ja ühtekokku kuues slämmifinaalis. Ainsa tiitli võitis venelane 2021. aasta US Openil.