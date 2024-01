* Pole midagi teha, Thierry Neuville on kõva. Teha viimase kiiruskatsega ära Monte Carlo valitsejale, kümnendat esikohta jahtivale Sebastien Ogier’le... Kusjuures puhta seljavõiduga: enne viimast katset – tuletame meelde et see sõideti Gapis ehk Ogier’ sünnilinna ümbruses – juhtis kaheksakordne maailmameister nullkordse Neuville’i ees 0,8 sekundiga. Ent siis surus Neuville gaasi põhja ning edestas Ogier’d 4,1 sekundiga. Kõik. Tehtud.