Ott Tänak: mootorimured hoiavad meid jätkuvalt tagasi

„Ilmselgelt olen maadelnud mootorimuredega, mida me pole suutnud lahendada. Praegu ütleks, et see hoiab meid tagasi. Homme oleneb kõik sellest, milline on seis hommikul,“ märkis meediale Tänak, kes laupäevase neljanda koha eest teenis kümme punkti. Tõsi, need lähevad kirja vaid juhul, kui täna jõuab pühapäeval ralli finišisse.