Neuville kiitis meediaalas eesauto antud infot, Evans kirus hübriidi

„Esimesed läbimised läksid sisuliselt ideaalselt ja mul oli hea rütm. Sain eesautolt kiiruskatsete olude kohta head infot. Oli küll paar jäist kohta, mida meil kirjas polnud, aga nägin juba kaugelt, et jää on tulemas. Suutsin neis kohtades sõita piisavalt aeglaselt,“ rääkis Neuville.

Evans püssi põõsasse ei viska

Evansi hommiku rikkus hübriidajam, mis ühel hetkel lakkas töötamast ja senine liider kaotas sellega kümmekond sekundit. „Teadsime, et see võib juhtuda. Siin muutuvad asjad kiiresti. Hommikul sõitsin puhtalt, aga esimese kiiruskatse jäisel osal kaotasime Thierryle päris palju. Seejärel kaotasime katse keskel hübriid ja kaotasime veel juurde,“ nentis waleslane. „Ilmselgelt polnud see tore, aga meil on siiski võimalik võita. Püüame vajutada veel rohkem ning peame legendis halvad kohad ära parandama.“