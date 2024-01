Pep Guardiola kommenteeris Jürgen Kloppi suurt otsust: magan nüüd paremini

Manchesteri suurklubi on viimasest kuuest aastast viiel kroonitud Inglismaa meistriks. Nende seeria katkes hooajal 2019/2020, kui meistritiitli võitis just Liverpool.

Guardiola tunnistas, et oli sarnaselt paljudega uudisest šokeeritud. „Tundsin seda kuuldes, et ka osa Manchester Cityst kaotab midagi,“ viitas ta kahe klubi vahelisele rivaliteedile. „Meie ajastust rääkides ei saa teda ega Liverpooli mainimata jätta. Nad on olnud meie suurimad rivaalid ning isiklikult on Klopp olnud minu parim konkurent.“

Hispaania treener lisas, et Premier League’is jäädakse Kloppi karismat igatsema. „Loomulikult soovin talle ainult parimat. Liverpooliga on alati keeruline, aga nüüd saab see veel raskem olema,“ märkis ta. „See võib olla ainult minu arvamus, aga usun, et Jürgen tuleb tagasi. Tean seda. Võib-olla alles kümne aasta jooksul, sest ta ütles, et peab taas energiat koguma. Kas rahvuskoondises või mõnes muus klubis, aga ta tuleb tagasi. Jalgpall vajab temasuguseid inimesi.“