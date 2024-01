Jari-Matti Latvala Toyota uuest masinast: sõitjad on natukene kurtnud selle üle

Hooaja avaetapil mahub Rally2 klassis esikümnesse kolm Toyota uut sõiduvahendit. Soomlane Sami Pajari on parima Toyota mehena kuues, prantslane Stephane Lefebvre seitsmes ja hispaanlane Jan Solans kaheksas. Pajari kaotab üheksa kiiruskatse järel liider Nikolai Grjazinile 2.13,2.

WRC klassi kõrvalt hoiab Latvala silma peal ka Rally2 klassis toimuval. „Sain meie poistelt tagasisidet, kuidas senine sõit on kulgenud,“ rääkis Latvala portaalile Rallit.fi. „Sami alustas väga hästi ning on sõitnud stabiilselt ja mõistlikult. Loomulikult on ka selgunud, et peame autot teatud kohtades paremaks timmima.“

Latvala sõnul on üheks murekohaks teelõigud, kus sõitjad on kurvi lõigates kruusa ja muud sodi teele tõmmanud. „Sõitjad on kurtnud, et sellistes tingimustes pole Toyotaga kõige parem sõita ning kohati on olukord üsna närviline. On selge, et peame selles aspektis autot paremaks saama,“ jätkas soomlane.

Samas tõdes Toyota pealik, et Monte Carlo rallil täit pilti autost ette ei saa. „Siin etapil sõltub palju ka sõitjast ja tema enesekindlusest. Puhtalt sellepärast me masina kogu potentsiaali veel ei näe. Usun siiski, et oleme õiges kohas,“ märkis ta.